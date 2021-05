Il vaccino funziona ma la guardia resti alta

Il dottor Guido Quaranta, direttore facente funzioni del pronto soccorso dell’ospedale San Paolo, fa previsioni ottimistiche per il futuro. Tutto, però, a condizione che l’allentamento delle restrizioni non venga interpretato come un liberi tutti.

"Non bisogna abbassare la guardia. Se si continuano a tenere comportamenti responsabili, con il contributo fondamentale delle vaccinazioni, ne possiamo uscire Prima arrivavano circa dieci pazienti al giorno, adesso un paio. Venerdì sono arrivate due persone giovani, una di 39 e l’altra di 46 anni, entrambe non vaccinate e senza patologie pregresse. Non sono gravi però necessitano di cure adeguate. Ormai è cambiata la tipologia degli utenti, e questo senza dubbio è merito della campagna di vaccinazione. Gli anziani, la categoria più fragile, ormai sono quasi tutti vaccinati e in ospedale non ne arrivano più. In casi rarissimi abbiamo visto casi di persone vaccinate con una dose finire in pronto soccorso, e in ogni caso avevano sintomi molto lievi."

La Regione sta facendo uno sforzo incredibile per vaccinare quanta più gente possibile, la macchina organizzativa è stata molto efficiente.

Rispetto alla riconversione dei reparti covid siamo in attesa di conoscere dalla Regione quali saranno i provvedimenti che dovremo adottare. Nell’attesa di indicazioni più specifiche è stato abbozzato un cronoprogramma. In primo luogo dovremo dimettere i pazienti non gravi che possono proseguire la terapia a casa. In media l’ospedalizzazione da Coronavirus dura circa 15 giorni, per cui a breve queste persone saranno dimesse oppure trasferite in apposite strutture post Covid.