Parcheggi vietati ai proprietari di case del centro storico

Perché lo scorso anno i proprietari di case del centro storico avevano diritto, anche se non residenti, al pass per una sola auto per la zona «D», e quest’anno invece no? Cosa è cambiato si chiede una nostra lettrice? È cambiata la società che gestisce i parcheggi e che è deputata a rilasciare i pass. Questa la sostanziale novità, che ha portato con se nuove regole. Fino allo scorso anno i proprietari non residenti potevano avere un solo pass e i residenti, anche se non proprietari due pass per altrettante auto.

Quest’anno per chi è proprietario di un immobile nel centro storico, ma non risiede, non ha più diritto al permesso per la sosta. Per di più la tariffa quest’anno è passata da 12 ai 18 euro per ogni permesso di sosta nelle zone blu. «È assurdo – commenta la nostra lettrice – paghiamo tasse elevatissime sulla seconda casa e siamo costretti a pagare il grattino ogni giorno per 4 mesi. Nella maggior parte dei casi nel centro storico di Giovinazzo insistono le seconde case e questo appare come un accanimento nei confronti dei proprietari di quegli immobili. È legittimo tutto questo?». La voce dei proprietari di case del borgo antico si aggiunge a quella dei commercianti ma anche dei residenti di altre zone di Giovinazzo. Sia per l’aumento come numero dei parcheggi a pagamento, sia per l’aumento del costo, ma anche perché, lo abbiamo visto in questo fine settimana appena trascorso, si sono intasate di auto tutte quelle zone dove la sosta non è a pagamento.