Vannino Covid: La Puglia a ritmo serrato

Cento. Tanti sono i ricoverati pugliesi nelle terapie intensive. Pari al 17 percento dei posti letto occupati. Per trovare un dato analogo bisogna tornare a novembre scorso. Effetti delle vaccinazioni che proseguono a rito serrato e ai rifornimenti che non stanno mancando. Sono in arrivo e pronte alla distribuzione, altre 38mila dosi di vaccino tra il Moderna e il J&J. Al momento la Puglia può vantare una scorta complessiva di oltre 131mila dosi. Quello che scarseggia è il vaccino AstraZeneca. Ne sono rimaste 10mila dosi che serviranno per i richiami a chi ha ricevuto la prima dose. Come numeri assoluti in Puglia sono stati vaccinati oltre 2milioni di residenti, pari a più del 92 percento degli ultra 80enni, all’86percento degli ultra 70enni e al 69percento della popolazione compresa tra i 60 e i 69 anni d’età.