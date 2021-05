Calano tutti gli indici della pandemia: la Puglia verso la zona bianca?

La Puglia, secondo quanto riportato dal bollettino settimanale del Ministero della Salute, appare perfettamente in linea con la media nazionale sul fronte del Covid 19. Gli ultimi dati per la Regione, riportano di un Rt, l’indice di trasmissibilità del virus a 0,78, questo significa essere molto vicini alla completa tracciabilità del contagio. Cosa auspicata dai tecnici del Ministero per tenere sotto controllo la pandemia. Così come assai vicino alla media nazionale l’incidenza del Coronavirus che in Puglia si attesta a 78,48 per 100mila abitanti. È da ottobre scorso che non si registravano «numeri» di questa portata.

È di molto alleggerita la pressione sugli ospedali, sia nei reparti di terapia intensiva che in quelli di medicina generale, con dati che si sono notevolmente ridotti nelle ultime settimane. Nelle terapie intensive pugliesi, infatti, i pazienti ricoverati, secondo il bollettino quotidiano del Ministero, sono 102 con solo 6 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. Un dato che fa scendere la percentuale di occupazione dei posti letto al di sotto del 20 percento. Se il trend di discesa dovesse essere confermato anche per la prossima settimana, la Puglia potrebbe entrare in zona bianca. Secondo il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, sono 3 i fattori che hanno determinato un così repentino calo della curva del contagio in tutta Italia: la stagionalità, le vaccinazioni, le misure prese nei mesi scorsi per contenere la diffusione del virus.

Una curiosità: la Val d’Aosta, la sola regione che fino ad oggi è rimasta in zona arancione, da lunedì sarà in giallo, ha completamente svuotato le sue terapie intensive. Sono solo 22 i pazienti che hanno ancora bisogno di cure mediche in ospedale.