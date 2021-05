A Giovinazzo «solo» 7 contagi in una settimana e oltre 10mila vaccinazioni

Dimezzati in una settimana i casi di Cavid 19 in Puglia, il 48percento in meno per l’esattezza, più che dimezzati a Giovinazzo. Secondo il rapporto settimanale della Asl Bari sull’andamento del contagio i casi riportati nella settimana che va dal 10 al 16 maggio sono «solo» 7, con una incidenza, uno dei parametri sensibili, che si attesta al 35,9 per 100mila abitanti. La buona notizia è che questo parametro in tutta la provincia è al disotto della soglia critica, quel 250 per 100mila abitanti che contribuisce a stabilire i colori e quindi i provvedimenti per il contenimento del contagio, con 4 comuni della provincia che presentano lo zero nella casella dei nuovi contagi. È la sesta settimana consecutiva che i numeri migliorano. Meno contagi, meno ingressi negli ospedali, sia nei reparti di medicina generale che in terapia intensiva, con percentuali che sono migliorati notevolmente e che lasciano respiro a tutte le atre attività ospedaliere, compresi i ricoveri «ordinari» e le attività ambulatoriali che stanno lentamente riprendendo.

Sul fronte dei vaccini, i giovinazzesi che hanno ricevuto la prima dose, il dato si riferisce sempre alla scorsa settimana, è si 10.645. Il ciclo lo hanno completato in 3002. Un maggiore incremento è atteso visto che la campagna vaccinale sta rivolgendo le sue attenzioni verso le face d’età degli over 40, visto che di 60 anni in su le percentuali di vaccinazioni si avvicinano e in qualche caso superano il 90 percento.