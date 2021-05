Dolmen di San Silvestro: la replica di Depalma

In merito all’articolo apparso su queste pagine relative allo stato attuale in cui versa il Dolmen di San Silvestro, arriva la replica dall’amministrazione comunale. Replica che proponiamo integralmente e senza alcun commento da parte di questa testata giornalistica.

In merito all’articolo apparso sulla vostra testata, firmato la redazione, dal titolo “Il Dolmen di San Silvestro nascosto dalle erbacce”, il sindaco Tommaso Depalma replica quanto segue:

- ai sensi del Protocollo di intesa tra la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Bari e il Comune di Giovinazzo, sottoscritto in data 22 maggio 2017, "le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria del verde esistente" sono a carico della Soprintendenza;

- ciononostante, l'Amministrazione comunale, nel solco dei cordiali e collaborativi rapporti interistituzionali tra l’Ente e la Soprintendenza, si era già premurata di verificare che quest’ultima stesse provvedendo alla pulitura ordinaria del prezioso sito archeologico. Infatti, la Soprintendenza ha comunicato che, per un mero ritardo legato ad adempimenti procedurali, la manutenzione del verde non è stata fatta nei tempi previsti e che sarà effettuata quanto prima.

- Nel frattempo, l’Amministrazione sta già lavorando, per quanto di sua competenza e sempre d'intesa con la Soprintendenza, ad iniziative che possano valorizzare quell’unicum storico-artistico.

“Fatti questi dovuti e chiarificatori passaggi amministrativi, si resta davvero basiti che le più elementari norme in tema di tutela di beni e siti archeologici siano ignorate sia da una testata giornalistica che da un movimento, sempre non ben identificato, che avrebbe l’ambizione di fare politica” - dichiara il sindaco Depalma- “La politica, prima di esprimersi, deve obbligatoriamente conoscere le leggi e le regole, altrimenti non è né politica né buona politica, ma solo avanspettacolo. Così come una testata giornalistica è chiamata a fare rigorosamente informazione esclusivamente al fine di informare i lettori e non per fare da altoparlante a questo o quel movimento. Le notizie, prima di essere pubblicate, vanno verificate. E’ la prima regola per poter offrire un’informazione corretta e priva di qualsiasi parzialità. In ultimo, e per non ultimo, fa specie che nell’articolo si faccia confusione tra un bene dell’Età del Bronzo, patrimonio dell’umanità, e una installazione giocosa che, come avviene in tutte le città del mondo, appartiene a quegli escamotage attrattivi che piacciono ai turisti di tutte le età e dei quali la stessa Puglia ne è piena, dal Gargano al Salento. Giovinazzo, che piaccia o no, è sulla rampa di lancio per piazzarsi tra le mete turistiche più ricercate della nostra regione. Non è un caso se, solo qualche giorno fa, la Algida abbia deciso di girare proprio qui da noi lo spot dell’estate 2021 o la rivista Bell’Italia abbia messo la nostra città in copertina. Al di là delle illazioni e delle continue critiche, sempre avvilenti e mai costruttive, la metamorfosi di Giovinazzo è sotto gli occhi di tutti. Ma non lo diciamo noi, lo dicono i fatti e i giornali. Eccetto quelli di partito. Il resto sono chiacchiere e se le porta via il vento”.