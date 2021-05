Per la città turistica mancano i dettagli, non bastano i video

Ci sono priorità che ogni amministrazione comunale ritiene di doversi dare. Tutto legittimo. Ci sono anche modi, e sono scelte, di comunicare le proprie intenzioni. Anche questo è legittimo. Ma voler immaginare di promuovere il territorio, siamo nell’ambito turismo, una delle priorità che l’amministrazione guidata da Tommaso Depalma si è voluta dare sin dal suo primo insediamento, proponendo «immagini» nuove, attraverso visioni circoscritte, dimenticando però quanto c’era e continua a esserci, significa fare un torto proprio al movimento turistico a cui ci si vuole rivolgere.

E così mentre apparare sull’albo pretorio una delibera di giunta che auspica alla realizzazione di un video promozionale per attirare i turisti, che illustri le bellezze della città, si dimenticano dettagli che andrebbero «sistemati» prima di qualsiasi promozione. Altrimenti si vende un prodotto che non corrisponde a quanto pubblicizzato. «Si vuole realizzare un video promozionale sulle attrattive turistiche – scrive il Comitato per la salute pubblica – da affidare direttamente per una spesa di poco più di 3mila euro per proporre “riprese degli scorci cittadini, siti e beni culturali maggiormente rappresentativi”. Il tutto in continuità con il sito “discovergiovinazzo.it”, una pagina web che è ferma da oltre un anno, su cui sono presenti solo 3 o 4 strutture ricettive». Il sito poi propone pagine assai sintetiche piene di errori che non rendono giustizia a una città che è ricca di storia, molto più di quanto si possa immaginare. Ad esempio il Dolmen di San Silvestro, un monumento funebre risalente a un periodo compreso tra i 2000 e i 2500 anni avanti Cristo. E in epoche più recenti, la Magna Grecia, l’antiquarium cittadino custodisce reperti di sepolture elleniche, per passare alla Roma imperiale fino al Medio Evo. Chi conosce la storia medioevale di Giovinazzo? Ben pochi. Perché non puntare su quello? Il dolmen è talmente trascurato che è attualmente nascosta dalle erbacce. L’antiquarium è chiuso da anni, e forse, ma è un forse, riaprirà.

«Per non parlare delle balaustre dei lungomare – scrive il Comitato – piene di ruggine e pericolanti, senza alcun appoggio per i visitatori. Non è che prevale solo la persiana aperta da cui si gode solo mezzo metro di cattedrale e che al contempo nasconde alla vista, per chi si allontana da quelle imposte, il Torrione? Insomma si vuole fare un video promozionale senza curarsi dello stato reale dei tesori di Giovinazzo. Questo significa apparire senza esserci».

Promuovere il futuro senza occuparsi del passato significa non andare lontano. Fare turismo significa studiare, conoscere capire. Ma forse è più facile guardare tutto attraverso il buco di una serratura, in questo coso attraverso una finestra aperta e immaginare di essere l’ombelico del mondo. A proposito, a chiusura della sua prima campagna elettorale, Depalma espresse il desiderio di vedere Giovinazzo inserita tra i beni Unesco. Sicuramente non è questa la strada.