Corsie di ospedale sempre più libere da chi ha contratto il coronavirus

Le curve del contagio sono tutte in discesa. Le terapie intensive sono passate nel giro di pochi giorni al 21 percento, nove punti percentuali in meno rispetto al limite indicato come quota critica, altrettanto i reparti di medicina generale, che sono occupati bel al di sotto della soglia critica per i malati di Covid.

Per questo l’assessore alla sanità Pier Luigi Lopalco, d’intesa con il direttore del dipartimento salute Vito Montanaro, ha dato disposizioni a tutte le Asl pugliesi, di cominciare a riconvertire i reparti di tutte le strutture ospedaliere in reparti «no covid». E di riprendere quindi le attività specialistiche ospedaliere a partire da lunedì 24 maggio. Sarà un graduale processo di riconversione che potrà soddisfare a pieno anche i pazienti affetti da altre patologie.

La corsa verso la normalità è dunque cominciata, a partire dalle strutture sanitarie, che nelle ultime settimane hanno ripreso a «respirare» e si cominciano a trovarsi nella possibilità di dare risposte di salute a tutta l’utenza.