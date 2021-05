Scende a 51 casi il numero dei contagiati da Covid a Giovinazzo

È in continua e decisa discesa la curva del contagio da Covid 19 a Giovinazzo. L’ultima report porta a 51 il numero dei positivi in città, 16 casi in meno rispetto a una settimana fa. Ma questo non deve far allentare l’attenzione. Il virus ancora circola, appare chiaro che la sua diffusione sia più contenuta ma in questa ultima settimana ancora 8 persone hanno contratto il coronavirus. Facendo così salire il numero complessivo dei contagiati da inizio pandemia a 1.221. E tra loro ci sono stati all’incirca 20 decessi. L’ultimo solo qualche giorno fa.

La popolazione anziana sembra essere ormai al sicuro dal contagio, grazie alle vaccinazioni, così come le fasce giovanili, su d loro hanno inciso positivamente le limitazioni imposte per esempio dalla didattica a distanza, per coloro che frequentano le scuole. Il virus però continua a circolare tra chi è in età lavorativa. Sempre meno, ma continua a circolare. Arrivare ad essere città «Covid free» ci vorrà evidentemente ancora tempo, per questo la prudenza non deve mai mancare.