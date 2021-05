Convocato il consiglio comunale. Nessuna traccia del dissenso tra il presidente e la maggioranza

Torna, il 20 maggio, il consiglio comunale. Dopo diversi mesi torna in presenza, ma senza pubblico, come vogliono le norme di contrasto alla pandemia in corso. Pochi punti all’ordine del giorno, la metà dei quali riguardano debiti fuori bilancio, per il resto tutto usuale.