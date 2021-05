Il Dolmen di San Silvestro nascosto dalle erbacce

C’è il turismo auspicato e c’è il turismo reale, concreto, fatto di visitatori di appassionati viaggiatori alla ricerca di angoli e monumenti suggestivi. Ci sono scorci virtuali, come quelli imposti da persine aperte sul mare che nulla tolgono e nulla aggiungono all'esistente, e esistono scorci carichi di storia dimenticati, lasciati in stato di abbandono, come è per il Dolmen di San Silvestro. Ha circa 5mila anni il monumento sepolcrale che sorge lungo la provinciale per Terlizzi. E' tra i meglio conservati d’Italia, se non d’Europa, eppure adesso «affoga» tra le sterpaglie talmente alte da lasciarlo quasi invisibile. E nessuno se ne cura, a cominciare dall’amministrazione comunale, che evidentemente è troppo impegnata a promuovere la città attraverso «installazioni» di chissà quale gusto, o attraverso un sito internet sempre fermo al palo, e che costa soldi alla collettività, tanti soldi.

«Credevamo di aver visto tutto – scrive il Comitato per la salute pubblica – e invece no. Il sito più famoso di Giovinazzo, quello più citato in tutti i libri di storia, quello più antico, è chiuso ma soprattutto completamente ricoperto da erbacce infestanti». Si potrebbe dire, per obiettare, che su quel sito ha autorità e competenza la Soprintendenza ai beni archeologici. Ma, se esiste una ordinanza comunale, se esistono anche raccomandazioni dalla Regione per la pulizia dei terreni, privati o pubblici che siano, per scongiurare da un lato il rischio d’incendio, dall’altro il rischio che la Xylella Fastidiosa si diffonda, visto che il patogeno trova terreno fertile tra le erbacce lasciate nei campi incolti, perché il Comune non interviene? «Le ordinanze valgono solo per i cittadini? – chiede il Comitato – l’Ente pubblico ne è dispensato?». Ma per tornare all’attrazione turistica, quel Dolmen, dovrebbe essere uno dei bigliettini da visita per la città, lasciato in quelle condizioni è proprio un pugno nell’occhio.

«Secondo il sindaco Depalma e secondo l’assessora Piscitelli – scrive il Comitato – questa sarebbe l’ora del turismo a Giovinazzo, un’ora magica… Ma quale magia e quale attrazione. Tutta Giovinazzo è in rovina. Non solo il Dolmen abbandonato alle erbacce, ma anche i corrimano dei lungomare corrosi dalla ruggine e pericolanti, da mesi dimenticati, senza alcuna manutenzione». Però l’amministrazione decide, è all’albo pretorio, di voler realizzare un filmato per la promozione di Giovinazzo in ambito turistico. Un video che ne racconti le bellezze. Chissà se il Dolmen rientrerà in quelle riprese. E se sì, con o senza le erbacce che lo infestano?