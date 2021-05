Parte la campagna «Butterflay effect» contro la violenza sulle donne

Si chiama «Butterfly effect» ed è una compagna di sensibilizzazione rivolta a tutte le attività commerciali disposte a diventare «negozi sentinella» per contribuire a intercettare episodi di violenza sulle donne. L’iniziativa è dell’ambito Giovinazzo – Molfetta, città che condividono i Piani di Zona regionali.

Saranno le operatrici del Cav, il entro anti violenza, a fornire ai negozi aderenti tutto il materiale necessario per allestire, all’interno delle attività che vorranno aderire, un angolo fisso per esporre materiale informativo e brochure finalizzati a fornire informazioni sulla presenza sul territorio del centro antiviolenza, che offre un servizio gratuito per aiutare le donne vittime di violenza e maltrattamenti ad uscire dalla solitudine e dal silenzio. Oltre al materiale informativo il Cav fornirà al personale del negozio aderente un breve corso telematico gratuito, così da consentire al personale dell’attività commerciale di riuscire a rispondere agli eventuali quesiti posti dalle clienti. Cambiamenti apparentemente piccoli possono condurre a conseguenze importanti su larga scala, proprio come può fare il battito d’ali di una farfalla, da cui il nome della campagna «Butterfly effect».

«Facciamo appello a tutti i commercianti di Molfetta e di Giovinazzo – è l’esortazione degli assessori ai servizi sociali di Molfetta e Giovinazzo, Germana Carrieri e Michele Sollecito – affinché aderiscano in massa a questa iniziativa. Contribuire a sconfiggere la violenza sulle donne è una battaglia di civiltà». Gli esercenti interessati all’iniziativa, possono chiamare il Cav al numero 393 6813772 o possono inviare una mail ad infocavpandora@gmail.com.