L’istituto comprensivo Don Saverio Bavaro – Marconi chiude per vaccinazioni

Nasce «Giovinazzo al centro», formazione politica che vuole concorrere per l’alternativa

Le prossime elezioni amministrative non sono poi così lontane come appaiono. Ancora un anno e la bagarre elettorale entrerà nel vivo. Nel frattempo la politica locale si muove. Si formano gruppi e movimenti con chiaro intento di concorrere per il prossimo consiglio