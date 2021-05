Che fine ha fatto al croce monumentale del cimitero?

«Non si cancellano le nostre radici». Esordisce così il Comitato per a salute pubblica, commentando la notizia secondo la quale la croce monumentale che campeggiava all’interno del cimitero sarebbe destinata alla demolizione definitiva e al suo smaltimento. Quella croce in ferro, voluta e realizzata dagli operai delle ex Acciaierie e Ferriere Pugliesi, in ricordo dei loro colleghi morti sul lavoro, alcuni mesi fa, era novembre dello scorso anno, su colpita da un fulmine che evidenziò le sue precarie condizioni strutturali. Per evitare crolli improvvisi e per la sicurezza di tutti, fu rimossa e messa a deposito. In attesa di un suo restauro, si disse.

Ma da allora, nonostante se ne fosse parlato, anche se in maniera marginale, in consiglio comunale, nulla è stato fatto. Si paventa addirittura che non sarebbe più ricollocabile al suo posto viste le condizioni del metallo eroso dal tempo e dalle intemperie. Ma ancora oggi, a distanza di mesi, e nonostante l’importanza storica di quel monumento, dall’amministrazione comunale non arriva nessuna notizia circa il destino che quella croce dovrà avere. Non si sa se dovrà essere restaurata, sostituita con qualcosa che la ricordi, se ci sono intenzioni o progetti a riguardo. Si sa solo, ed è sotto gli occhi di tutti, che nel cimitero comunale manca un pezzo di storia e soprattutto manca il ricordo di chi ha sacrificato la propria vita con il lavoro.

«Cosa ne è stato della croce? Esiste ancora o è stata addirittura demolita? Quali sono i costi del possibile restauro? Non vi sono fondi a sufficienza a bilancio? Perché non parlarne? Perché non chiedere alla cittadinanza? Perché non promuovere, se necessario, anche una sottoscrizione?» sono le domande che pone il Comitato. Ricordando anche che il manufatto fu realizzato grazie a una sottoscrizione aperta tra gli operai delle ex Afp. «È un pezzo della nostra memoria storica, delle nostre radici – afferma ancora il Comitato - Non può sparire così». Far sparire quella croce «zitti zitti», sottolinea il Comitato, è come far sparire il passato dell’intera città. Immaginando magari di proiettarsi verso il futuro «con insulse persiane e un sito di promozione turistica nei fatti inesistente».

La storia non può e non deve essere cancellata.