Si è concluso con successo il Cleaup #unitiperilmare

La 2hands Giovinazzo, con Opa Opa on the beach, Flamingo Surf Club Puglia, e Decathlon di Molfetta, Bari Modugno e Casamassima, ha aderito al flashmob nazionale #unitiperilmare2.0, organizzato da Sons of the Ocean che si è tenuto il 9 maggio. Lo scopo quello di ripulire tratti di costa e il mare dai rifiuti. Il cleanup a Giovinazzo si è svolto lungo il molo di levante, il Braccio come i giovinazzesi lo chiamano, e i suoi immediati dintorni. Armati di ogni dispositivo di protezione i volontari hanno raccolto rifiuti non solo sula terraferma, ma anche dai fondali grazie ai sup e kayak messi a disposizione da Opa Opa, agli apneisti di Flamigo surf club e agli appassionati di subacquea.

Sono stati 90 complessivamente i partecipanti, che sono riusciti a raccogliere oltre 260 chilogrammi di rifiuti, 27 dei quali raccolti in mare, tra cui vetro plastica per la stragrande maggioranza, e indifferenziato. La 2Hands non si occupa solo di ripulire tatti di costa, ma come dimostrato nelle settimane scorse, anche l’agro giovinazzese. Per questo i volontari invitano chiunque abbia a cuore l’ambiente e la sua salubrità a intervenire domenica prossima alle 17,30 nella zona del campo sportivo Depergola. Anche lì a ridosso del centro abitato i rifiuti abbandonati non mancano.