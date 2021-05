Giovinazzo è sotto media provinciale per l’incidenza del Covid 19

La curva dei nuovi contagi nel territorio provinciale di Bari continua a scendere e per la quinta consecutiva. Effetto anche della campagna vaccinale che sta coinvolgendo fasce di popolazione sempre più ampie. Nel dettaglio per comuni, secondo il report settimanale della Asl Bari, a Giovinazzo, nella settimana tra il 3 e il 9 maggio a contrare il virus sono stati in 22 con una incidenza che è di 112,7 ogni 100mila abitanti. Il dato fa da specchio fedele alla settimana precedente, stesso numero di nuovi contagi e naturalmente stessa incidenza, facendo rimanere la città sotto la media provinciale che è di 120,5 ogni 100mila abitanti. Il dato per altro è il migliore rispetto alle città limitrofe, dove i numeri del contagio sono sì in discesa ma rimangono, in percentuale, più alti, ma peggiore a quello di bari dove l’incidenza è di 84 ogni 100mila abitanti.

Perfettamente in linea con tutta la provincia la situazione dei vaccini. A Giovinazzo, sempre nella scorsa settimana, quella esaminata dalla Asl Bari, a ricevere almeno una dose di vaccino sono stati in 9.354, Pari al 54percento della popolazione residente. Di questi 2.476 hanno completato l’intero ciclo con la somministrazione della seconda dose. Il centro vaccinale di riferimento per i giovinazzesi rimane Molfetta, la palestra della scuola San Giovanni Bosco rimane ancora chiusa per le vaccinazioni.

E per dare un maggiore impulso alla campagna vaccinale, la regione ha aperto le prenotazioni agli over 40. Da lunedì prossimo, infatti, potranno dare il loro assenso i nati tra il 1970 e il 1973 attraverso il portale Puglia salute oppure attraverso le farmacie che hanno accesso ai Cup.