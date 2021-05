Salviamo le piscine: un hashtag che è un grido d’allarme

«#salviamolepiscine» è l’hashtag con cui il centro sportivo Netium aderisce all’iniziativa delle Federazione Italiana Nuoto per lanciare un comune grido d’allarme che sensibilizzi le istituzioni a prestare maggiori attenzioni verso le società e associazioni sportive dilettantistiche, che non hanno potuto svolgere alcuna attività sportiva per tutti questi mesi. Il grido d’allarme riguarda i gestori degli impianti, che sono per lo più pubblici, gli atleti e i praticanti di tutte le età e capacità, gli operatori sportivi.

Quello che la Netium e la Fin chiedono, è di condividere l’immagine allegata, sui profili social di ognuno. L’iniziativa virtuale è prevista per lunedì 17 maggio alle 18.