Covid 19: situazione invariata a Giovinazzo

Rimane costante il numero dei casi di Covid 19 a Giovinazzo. Secondo il consueto rapporto della Prefettura, i contagiati negli ultimi giorni sono ancora 67, come la scorsa settimana. Con qualche lieve fluttuazione nel numero dei nuovi casi. Da i dati pubblicati ad esempio, risulta che per ben tre giorni non è risultato nessun nuovo contagio, per altri due giorni, invece i contagi complessivi sono stati 7. Nel report, da inizio pandemia si contano 1215 giovinazzesi che hanno contratto il virus.

Sui dati dei decessi non c’è alcuna ufficialità, quindi sembrerebbe piuttosto azzardato riportarne il numero. Siamo comunque non lontani dalle 20 vittime causate dal Covid.