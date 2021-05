Covid: contagi ancora in calo in Puglia

La curva dell'epidemia continua a scendere, come dimostra l'ultimo bollettino sui contagi diffuso dalla Regione: in Puglia i nuovi positivi sono 684, ovvero quasi 70 in meno rispetto al giorno prima.

Ma i tamponi passati al setaccio nei laboratori della rete Covid nelle ultime 24 ore sono 10mila 932, contro gli 11mila 700 di martedì 11 maggio, anche se la flessione del numero di test esaminati non ha inciso sul rapporto positivi-testati, che è a quota 5,6 per cento e dunque in linea con quello registrato l'11 maggio.

Nel dettaglio, i nuovi casi accertati sono 209 in provincia di Bari, che resta il territorio più colpito, 45 in provincia di Brindisi, 79 nella Bat, 37 in provincia di Foggia, 105 in quella di Lecce, 130 a Taranto e dintorni. Sette positivi sono residenti fuori regione, per altri invece non è nota la provincia di residenza.

Gli attualmente positivi sono 41mila 549, un migliaio in meno. Il dato si spiega sia con il calo dei nuovi casi diagnosticati sia con gli oltre 1.700 guariti registrati nel database della Regione.

La morsa del virus sulla regione si sta allentando e lo dimostra anche la contrazione del numero dei ricoverati: sono 1.476, ovvero 66 in meno rispetto al giorno prima. Ma il numero dei morti in tutta la Puglia resta alto: sono 36.