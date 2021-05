Covid-19: oggi 700 nuovi casi su oltre 11mila tamponi

I nuovi casi di Covid registrati in Puglia sono in lieve aumento rispetto a lunedì 10 maggio . A fronte di 11mila 692 tamponi (un numero molto più alto rispetto a quelli dell'ultimo bollettino), i positivi registrati martedì 11 sono 684. La divisione per province vede 213 casi nel Barese, 76 in provincia di Brindisi, 64 nella Bat, 96 in provincia di Foggia, 132 in quella di Lecce, 101 in quella di Taranto. Due i casi di residenza non nota. L'età media dei positivi si attesta sui 56 anni.

Pressoché stabile e quindi ancora piuttosto alto il numero dei decessi: 24. Sono stati registrati 5 in provincia di Bari, 6 nella Bat, altrettanti in provincia di Foggia, 2 in quella di Lecce, 5 in provincia di Taranto. Il numero complessivo dei morti sale quindi a 6.152. Quello dei guartiti finora è poco sotto i 195mila.

I pugliesi attualmente positivi sono 42.682 mentre il loro numero dall'inizio della pandemia è di 243.618. Il numero dei ricoverati è di 1.542 pazienti mentre quelli curati in casa sono poco più di 41mila.