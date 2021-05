Persiane verdi come punta Perotti?

La persiana come punta Perotti a Bari? Per il «Comitato per la salute pubblica», c’è affinità? Un «ecomostro» lo considera, voluto dall’amministrazione comunale, a differenza della saracinesca sul lungomare di Bari realizzata da privati e poi abbattuta, «che taglia la vista pulita del Lungomare, che incornicia di un verde assurdo la Cattedrale. Un oggetto incongruo calato dall’alto». Per qualcuno il paragone è azzardato. «Addirittura» si legge sui social dove il dibattito intorno a quelle persiane è ampio e prosegue da alcuni giorni. Per qualcuno, dicevamo, perché per la maggior parte i comenti sono tutti negativi nei confronti di quella «installazione», amovibile, temporanea, come si presume, ma che proprio non piace. Per questo il Comitato vuole proporre una petizione popolare.

E c’è un altro paragone. Qualche anno fa, sempre sul quel lungomare, ci fu una raccolta di firmare nei confronti di una attività commerciale che si stava insediando in quei luoghi. Raccolta che fu promossa anche da qualche consigliere comunale che adesso è nella maggioranza che governa la città. Nonostante tutte le carte fossero a posto, tutti i permessi concessi. Petizioni e ricorsi dinanzi a un giudice, che si conclusero con un nulla di fatto e con una udienza durante la quale fu persino il Pretore a doversi scusare con chi fu «vittima» di quelle azioni. Oggi quelle stesse persone chiudono gli occhi davanti a una persiana aperta. «Come stiamo con autorizzazioni e permessi? Finora da parte dell’Amministrazione comunale non c’è stata nemmeno risposta ad una semplice domanda: avete chiesto la prescritta autorizzazione alla Soprintendenza di Bari? E alla Capitaneria di Porto?», chiede il Comitato.

In effetti non risultano richieste di permessi e quindi di concessioni, seppur temporanei. «In mancanza di queste semplici risposte – conclude il Comitato - assieme a tutti i cittadini che vorranno firmare la pubblica petizione (le firme le raccoglieremo in sicurezza appena sarà possibile) – lo chiederemo direttamente al Soprintendente».