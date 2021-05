L’Arpa a San Pietro Pago per le verifiche sulla falda acquifera

Partiranno questa mattina alle 9,30 le attività di campionamento delle acque di falda nella discarica di San Pietro Pago Domani. Il prelevi saranno effettuati dall’Arpa Puglia, l’agenzia regionale per l’ambiente, su richiesta del Comune di Giovinazzo, che vuole accorciare i tempi rispetto ai tempi previsti, «per avere piena contezza – ha dichiarato il sindaco Tommaso Depalma - sulla sicurezza delle nostre falde e per verificare che nulla sia variato rispetto agli ultimi dati in nostro possesso che non hanno mai evidenziato superamenti tali da prefigurare problemi di inquinamento delle falde».

Le attività dell’Arpa saranno supportate dal personale e dai mezzi della Free Time srl, la società che nel sito di discarica sta provvedendo alla captazione del biogas prodotto dai rifiuti. I tecnici della società dovranno provvedere al ripristino dei presidi e alla verifica funzionale dei piezometri che saranno utilizzati per l’estrazione delle acque di campionamento.