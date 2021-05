No alle strisce blu, l’Arac lancia una petizione online

«L’estate è gialla non è blu» lo scrive l’Arac che ha scelto lo slogan come titolo per una petizione online che l’associazione dei ristoratori, albergatori e commercianti di Giovinazzo, ha lanciato attraverso la piattaforma «chnage.org». L’obiettivo dell’iniziativa è quello di «convincere» l’amministrazione comunale a revocare l’ordinanza che, dal primo maggio, ha istituito le zone blu a Giovinazzo.

«Gli amministratori comunali – si legge in un comunicato dell’associazione - in un periodo come questo, non ha trovato altro di meglio da fare che ripristinare il pagamento dei parcheggi, ampliandone numero di posti e tariffe, senza aver programmato per tempo un piano per il traffico degno di una città di mare, che vuole diventare turistica». Per questo invita tutti gli operatori commerciali e tutti i cittadini, a sottoscrivere la petizione attraverso il sito web https://www.change.org/p/sindaco-del-comune-di-giovinazzo-l-estate-è-gialla-non-èblu?

L’iniziativa dell’Arac, è anche u tangibile riscontro verso coloro che ritengono che l’associazione non esiste. «È l’unica associazione di categoria - si legge nel comunicato - ad essere regolarmente registrata, anche in ambito comunale, tanto da essere stata interessata da cospicui finanziamenti comunali, per i quali attendiamo ancora dall’ex presidente la rendicontazione. Ed è anche l’unica associazione presente sul territorio che sta di fatto concretizzando qualcosa. Magarti in distonia con l’amministrazione che, nei fatti non ha ancora mosso alcuna leva concreta a sostegno della categoria tutta, in palese contrasto con quanto accade nelle città limitrofe, non al nord o in altre nazioni». Quello che l’Arca chiede da tempo è un confronto sereno e pacato tra tutti gli operatori commerciali per contestare integralmente l’ultima “trovata” dell’amministrazione comunale, in un periodo difficile per tutti».