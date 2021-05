GdF: verifiche a Giovinazzo su buoni spesa ed esenzioni ticket

Ci giunge notizia che la Guardia di Finanza starebbe effettuando nella nostra città in questi giorni numerose verifiche volte a verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti reddituali per la fruizione dei buoni spesa erogati dal Comune e dell'esenzione ticket per reddito.

I buoni alimentari sono stati predisposti a favore di persone e famiglie in condizioni di disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto.

La platea dei beneficiari, persone e nuclei familiari in condizione di indigenza o necessità residenti nel Comune di Giovinazzo è così composta: 1) Soggetti già seguiti dai Servizi Sociali che usufruiscono di prestazioni assistenziali (Reddito di Cittadinanza, Reddito di Inclusione, Naspi, Indennità di mobilità, CIG, Reddito di Dignità); 2) Soggetti che hanno perso il lavoro; 3) Soggetti che, da Marzo 2020, hanno ridotto, cessato o sospeso la propria attività lavorativa, con conseguente riduzione del reddito familiare; 4) Soggetti con lavori intermittenti e comunque tutti quei soggetti che, in questa fase dell'emergenza COVID 19, sono in difficoltà ad acquistare generi alimentari e beni di prima necessità.

Sono esclusi dal buono spesa i soggetti già seguiti dai servizi sociali percettori di forme di sostegno pubblico per un importo complessivo superiore a 1000 euro/mese;

Per quanto riguarda l'esenzione ticket, ricordiamo che ne hanno diritto per motivi economici le seguenti categorie: 1) Assistiti di età inferiore a 6 anni e superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98€ (codice E01); 2) Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31€, incrementato fino a 11.362,05€ in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46€ per ogni figlio a carico (codice E02); 3) Titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31€, incrementato fino a 11.362,05€ in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46€ per ogni figlio a carico (codice E04); 4) Assistiti appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo complessivo fino a 18.000,00 €, incrementato di 1.000,00 € per ogni figlio a carico (codice E94); 5) Assistiti di età superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 € (codice E95); 6) Assistiti appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo fino a 23.000,00 €, incrementato di 1.000,00 € per ogni figlio a carico (codice E96).

Restiamo in attesa di riscontri ufficiali in merito ed report completo dei risultati delle indagini effettuate e delle eventuali sanzioni erogate.