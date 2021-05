La Puglia si veste di giallo

Sembrerebbe ufficiale: la Puglia da lunedì prossimo entra in zona gialla dopo quasi due mesi di maggiori restrizioni. Lo fa sapere l’assessore alla Sanità Pierluigi Lopalco che comunque raccomanda cautela. «Non è un liberi tutti – ha detto – bisogna continuare a evitare gli assembramenti, che comunque sono vietati, e usare le mascherine. La circolazione del virus resta alta e la pressione sulle strutture sanitarie è ancora alta». Per Lopalco questa è una opportunità da non sprecare per tornare al più presto alla normalità. Grazie anche alla campagna vaccinale che comincia a dare i suoi frutti, come ampiamente dimostrato a livello nazionale. Tra le categorie che hanno ricevuto anche solo la prima dose del vaccino, la curva del contagio è scesa considerevolmente.

Proprio per il prosieguo della campagna vaccinale, già da lunedì in Puglia sarà possibile prenotare la vaccinazione anche per gli over 50. I canali per dare il proprio assenso sono il sito web «la Puglia ti vaccina» raggiungibile da Puglia salute, il numero verde 800.71.39.31, oppure tramite le farmacie che offrono questo servizio.