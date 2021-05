Covid 19: Diffuso il bollettino settimanale della Asl Bari

Per la quarta settimana consecutiva la curva del contagio da Covid 19 nella provincia di Bari è in decisa discesa. Lo evidenzia il rapporto settimanale della Asl Bari che fa il punto, per ogni comune, sulla diffusione del virus. E dal quel rapporto si evince che nella settimana tra il 26 aprile e il 2 maggio, i nuovi contagi a Giovinazzo sono stati 22. In leggera crescita rispetto alla settimana precedente (erano 16). L’incidenza calcolata su 100mila abitanti è di 112,7, la scorsa settimana era 82, un numero che comunque il migliore rispetto alle città limitrofe.

La Puglia però rimane, sono i dati diffusi dal Ministero della Salute a evidenziarlo, sopra la media nazionale per quanto riguarda tutti gli indicatori. A cominciare dall’Rt che è a 0,91 contro lo 0,87 nazionale e dall’incidenza complessiva che è di 167 per 100mila abitanti, contro i 127 casi ogni 100mila abitanti in Italia. Per quanto riguardale ospedalizzazioni, la media nazionale sulle terapie intensive è scesa la 27 percento, sotto la soglia critica. In Puglia invece è vicina ma superiore al 30 percento, quindi in bilico. Per questi motivi secondo l’Istituto Superiore di Sanità, il rischio nella nostra regione è moderato.

Sul fronte delle vaccinazioni, a Giovinazzo hanno ricevuto la prima dose 7.621 persone. Il ciclo vaccinale lo hanno completato in 1.994.