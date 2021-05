Covid-19: +47% crimini informatici fra gennaio e marzo 2021

Secondo l'ultimo report dell'Osservatorio cybersecurity di Exprivia nel primo trimestre 2021 in Italia ci sono stati 349 crimini informatici tra attacchi, incidenti e violazioni della privacy, con un balzo in avanti del 47 per cento rispetto al 2020. A un anno dallo scoppio della pandemia che ha portato alla massiccia diffusione dello smart working e al ricorso sempre più frequente ai servizi online, l'Osservatorio rileva una forte crescita degli attacchi (più 56 per cento rispetto all'ultimo trimestre 2020), ma il numero medio di incidenti - ovvero attacchi andati a buon fine - registra una flessione del 18 per cento.

Un significativo aumento continuano a registrarlo le violazioni della privacy, che segnano un più 55 per cento.

Per la prima volta sul podio dei settori maggiormente colpiti dai cyber-criminali spunta quello software/hardware, con 98 eventi: quasi quintuplicati rispetto allo scorso trimestre. Si tratta di fenomeni che colpiscono app di messaggistica istantanea, sistemi operativi, piattaforme di videoconferenza, social network e dispositivi utilizzati sia in ambito industriale che privato.

Seguono il settore Finance, dagli istituti bancari alle assicurazioni, alle piattaforme di criptovalute, che con 81 fenomeni segnalati raddoppia gli eventi rispetto al trimestre 2020, e la pubblica amministrazione in leggero calo del sei per cento. Nei primi tre mesi dell'anno cresce nuovamente l'interesse degli hacker per il settore Salute e benessere, ancora sotto scacco con la terza ondata della pandemia, che aumenta di dieci casi rispetto agli ultimi tre mesi del 2020.

Il maggior danno causato dai criminali rimane il furto dei dati, con il 70 per cento dei casi tra gennaio e marzo, mentre la sottrazione di denaro, comunque in aumento del 40 per cento, occupa la seconda posizione.