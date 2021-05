La 2hands Giovinazzo torna a ripulire l’agro giovinazzese

Dopo settimane di fermo a causa delle restrizioni da zona rossa, «2hands Giovinazzo» è tornata in azione con la seconda edizione dell’evento «2passi con 2hands». Domenica scorsa, i volontari dell’associazione una quarantina, sono intervenuti in Contrada Sant’Antonio, una zona dell’agro giovinazzese segnalata su 2MAP per l’alta quantità di rifiuti che presentava. Lì hanno raccolto 428 chilogrammi di rifiuti, differenziandoli, tra plastica, vetro, rifiuti indifferenziati, gomma e altri materiali. «Le nostre campagne – hanno commentato i volontari - sono un fiore all’occhiello della nostra città e non possiamo permetterci di trascurarle. In questo senso “2hands Giovinazzo” si è già attivata mettendo a punto un sistema di mappatura (2MAP, appunto), utile a segnalare le zone dell’agro che versano in situazioni critiche per la presenza dei rifiuti abbandonati».

Segnalare è semplice: basta allegare foto o video con la posizione Gps all’indirizzo mail @2handsgiovinazzo@gmail.com. L’associazione annunci anche che il 9 maggio, in collaborazione con Opa Opa, la «2hands Giovinazzo» parteciperà al flashmob nazionale «#unitiperilmare2.0» organizzato da «Sons of the Ocean» per porre l’accento sulla salvaguardia dell’ambiente marino.