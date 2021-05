Covid-19: 335 nuovi positivi su 5.500 tamponi

Su 5.528 tamponi effettuati sono ben 335 i nuovi casi di Covid in Puglia e registrati nel Bollettino epidemiologico regionale. Pesante anche il numero dei decessi: 52. Sono così suddivisi su base provinciale: 19 Bari, 2 Brindisi, 2 nella provincia Bat, 5 Foggia, 8 Lecce e 16 in provincia di Taranto.

Per quello che riguarda i nuovi positivi sono 54 in provincia di Bari, 39 in quella di Brindisi, 47 nella Bat, 81 in provincia di Foggia, 100 in quella di Lecce, 11 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione. I casi attualmente positivi in Puglia sono 47.023.

Preoccupano ancora i dati diffusi dall'Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), sulla situazione negli ospedali ancora al di sopra della soglia critica stabilita dal ministero della Sanità: in Puglia il tasso di occupazione delle terapie intensive è al 37 per cento (la soglia è al 30 e la media italiana al 28%); quelle dei reparti ordinaria di area medica non critica - malattie infettive, pneumologia, medicina generale - è al 42 per cento (la soglia è al 40).