Covid: oggi 1.344 positivi e 37 morti

Sono 1.344 i nuovi casi di infezione da covid-19, a fronte di 13.296 test effettuati, secondo i dati diffusi nel bollettino del 30 aprile. I nuovi tamponi positivi rispetto a tutti quelli effettuati - compresi quelli di controllo - rappresentano il 10,11 per cento, circa un punto in meno rispetto alla percentuale della scorsa settimana.

Una graduale discesa dei casi a poche ore dalla notizia che la Puglia resterà per la seconda settimana consecutiva in zona arancione. L'ipotesi di un passaggio in quella gialla è stata scartata dalla cabina di regia nazionale alla luce dei dati raccolti sull'andamento dei contagi e soprattutto sulla pressione dell'epidemia sulle strutture ospedaliere sia in area media sia in terapia intensiva.

Infatti la Puglia è ancora oltre le soglie critiche stabilite dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.