Venerdì torna il mercato settimanale

Con la zona arancione anche il Comune di Giovinazzo ha deciso di alleggerire le misure di contrasto alla pandemia. Per questo al termine della riunione del Coc, il centro operativo comunale, è stato disposto che a cominciare da venerdì prossimo il mercato settimanale sarà regolarmente aperto. Il supporto del Ser Molfetta sarà essenziale per vigilare sul distanziamento sociale e sull’uso delle mascherine sia per i clienti che per gli esercenti.

Il Coc ha disposto anche che la riapertura del cimitero nei fine settimana a partire dal primo maggio. Come già previsto dalla zona arancione, i parrucchieri, i centri estetici, i negozi e i supermercati potranno rimanere aperti secondo gli orari da loro stessi stabiliti. Riaprono al pubblico, da sabato prossimo, anche il parco Scianatico e la Villa comunale.

Nessuna variazione per i distributori automatici di bibite. Per loro l’orario di chiusura rimane alle 18.