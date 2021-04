Inceneritore Newo: il Tar rinvia a novembre l’udienza

È stata rinviata al 9 novembre l’udienza del Tar che discuterà dell’annullamento delle autorizzazioni rilasciate dalla Regione per la costruzione dell’impianto di incenerimento previsto in zona San Paolo a Bari. Il mega impianto previsto utilizza una tecnologia che agisce per ossicombustione, e quindi in grado di accogliere anche i rifiuti speciali pericolosi. Per questo la protesta del «Comitato No all’Inceneritore» e la presa di posizione dei sindaci di tutto l’Aro2, l’ambito ottimale dei rifiuti all’interno del quale ricade anche il Comune di Giovinazzo, oltre che dal comune di Bari.

Il ricorso al Tar è stato promosso dal Comitato, costituitosi nel 2018, e sarà rappresentato in sede di giudizio dall’avvocato Luigi Campanale. «La decisione del Tar di rinviare di 7 mesi la discussione del ricorso, - fa sapere la presidente del Comitato, Corsina Depalo – ci lascia sgomenti. Riguarda evidentemente una partita di grande interesse, che muove altrettanto grande interesse per le ripercussioni negative sull’ambiente per una possibile proliferazione di mega impianti poco o per nulla testati». Il Comitato ha esercitato pressioni sui Comuni dell’hinterland barese perché, attraverso le loro rappresentanze condividessero le dovute posizioni politiche e legali.

Il Comitato promette anche di intraprendere ogni azione utile ad allargare la conoscenza del rischio che un impianto del genere rappresenta per la salute pubblica, a partire dalla popolazione residente nel quartiere San Paolo, direttamente interessato alla costruzione dell’inceneritore. L’auspicio dei promotori dell’iniziativa, è che i Comuni, che già si sono espressi contro la costruzione dell’impianto, non tralascino la possibilità di porre in essere ulteriori proteste e azioni legali comuni a tutte le parti interessate.