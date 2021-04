E' in calo la curva della pandemia a Giovinazzo

Il report sul contagio a Giovinazzo, quello del 25 aprile, indica la curva in discesa. Sono 103 gli attualmente positivi, contro i 137 del 19 aprile scorso. In questi giorni a contrare il virus sono stati in 18, un numero che conferma una certa frenata del contagio. Da inizio pandemia, comunque, a contrarre il coronavirus sono stati in 1.158. Al netto dei decessi, potrebbero essere 17, ma questo è un dato che non è mai fornito dalle tabelle pubblicate o dalle comunicazioni del Comune, i guariti sarebbero 1.038.