Depalma a Roma con i sindaci di Recovery Sud

Ci sarà anche Tommaso Depalma questa mattina alle 12 a Roma, insieme ai sindaci dei comuni meridionali, davanti a Palazzo Madama, sede del Senato, per far sentire la voce dell’intero Mezzogiorno d’Italia, penalizzato dalla ripartizione del Recovery Plan che assegna al Sud il 40 percento delle risorse messe a disposizione dall’Unione Europea. Il piano sarà presentato proprio oggi al Senato, e per i sindaci sentono il bisogno di sensibilizzare gli Onorevoli e i Senatori. Lo faranno attraverso una lettera a loro indirizzata per ribadire che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è messo a punto sulla base di tre fattori: la popolazione, la media della disoccupazione degli ultimi cinque anni e il Pil pro capite.

«Sulla base di questi criteri - si legge nella missiva destinata a Senatori e Deputati - la cifra che dovrebbe spettare al Mezzogiorno d’Italia si aggirerebbe fra il 66 e il 68percento. Altri si spingono fino al 70percento. Che non si tratti di calcoli avventati lo rivela il fatto che lo stesso Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, Mara Carfagna, ha dichiarato in un comunicato che al Sud spetterebbe una cifra superiore al 60percento. Noi primi cittadini, che ci ritroviamo spesso ad amministrare Comuni con scarsissime risorse, insufficienti a erogare servizi sociali per una domanda di protezione sempre crescente o a curare la manutenzione di chilometri e chilometri di strade rurali, non riusciamo a comprendere perché il Governo abbia scelto invece di limitare al 40percento la quota destinata al Sud. Tale decurtazione ci appare un grave torto alle nostre comunità. Comunità che annoverano al loro interno aziende industriali, agricole, zootecniche e artigiane di grande qualità, nonché giovani, professionisti, operatori del turismo e della cultura che rappresentano già l'eccellenza e potrebbero essere ancora più performanti se avessero le stesse opportunità, in termini infrastrutturali, di altre regioni d'Italia e d'Europa».

Per queste ragioni i sindaci della rete «Recovery Sud» (sono circa 500), invitato Deputati e Senatori «a manifestare il libero dissenso dando parere sfavorevole in Aula al provvedimento. Diversamente, non riusciremmo a comprendere come si possa rendere complici di tale grave ingiustizia, perpetrata non solo nei confronti del popolo meridionale ma dell'intera Nazione, che potrebbe trarre grande beneficio dall'emancipazione di un'area dal sottosviluppo in cui versa da ormai troppo tempo».