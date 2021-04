I sindaci dell’Aro Ba/2 ribadiscono il loro «no» all’inceneritore della Newo

I sindaci di Modugno, Palo del Colle, Bitritto, Binetto, Bitetto, Giovinazzo e Sannicandro, tutti comuni che ricadono nell’ambito dell’Aro/2, si uniscono al «Comitato No Inceneritore» e al sindaco di Bari Antonio Decaro per ribadire il loro dissenso verso il progetto della Newo per la costruzione di un inceneritore di rifiuti nel territorio del capoluogo pugliese. Lo fanno pubblicando un comunicato congiunto con il quale ribadiscono con determinazione la loro contrarietà al progetto «dando voce a migliaia di cittadini delle Comunità ricadenti nell’Aro». L’ambito che riunisce i comuni firmatari del comunicato, è stato il primo a partire con la raccolta differenziata, raggiungendo percentuali superiori al 75percento.

«Abbiamo proposto ricorso al TAR – si legge nella nota - come Comune di Modugno e come Comuni tutti dell’Aro Ba/2, contro i provvedimenti autorizzativi regionali e contro la realizzazione di un impianto dal significativo impatto ambientale, che non rispetta né i princìpi dell’economia circolare, né le direttive europee. Siamo pronti a combattere fino alla fine, accanto al Comune di Bari, in tutte le sedi, affinché i nostri territori non siano ulteriormente minacciati dall’attivazione di impianti non desiderati che, come in questo caso, rischiano di generare effetti gravosi per la salute dei nostri concittadini».

I sindaci, in rappresentanza delle loro comunità chiedono al Governo regionale «di esprimersi sulla questione e di mantenere la decisione concordata con i Sindaci durante l’incontro di qualche anno fa, nel novembre 2018, quando si convenne che l’impianto Newo sarebbe stato stralciato dal nuovo Piano Regionale dei Rifiuti e che le comunità sarebbero state ascoltate». Oltremodo l’impianto proposto e progettato è a livello sperimentale.

Già un impianto analogo, di ridotte dimensioni, realizzato a Gioia del Colle, era stato oggetto di sequestri e verifiche, come aveva sottolineato già il «Comitato No Inceneritore», movimento pronto a costituirsi davanti al Tar per far emergere tutte le incongruenze che circondano l’opera proposta.