È un serval l’animale di grossa taglia scambiato per una pantera

L’avevano avvistata anche nelle campagne di Giovinazzo. Tutti immaginavano si trattasse di una pantera e invece più probabilmente era quello stesso serval individuato ieri dai Carabinieri forestali nei dintorni dell’aeroporto di Palese. A confermare la presenza dell’esotico felino prima alcune persone e poi i militari, allertati da questi ultimi che, grazie ad un drone, sono riusciti a fotografarlo. Non solo, hanno anche scoperto la sua cucciolata, altri 4 esemplari che insieme alla loro madre si aggiravano non distante dalle abitazioni presumibilmente in cerca di cibo. Il serval, o servalo, è un felino di grosse dimensioni originario dell’Africa. In quanto animale esotico è vietata la sua commercializzazione. Non è certamente una specie protetta, è carnivoro e non rappresenta un pericolo per l’uomo. Solitamente il suo manto è pezzato, il pelo nero è più raro.

Come sia finito nelle nostre campagne è un mistero che difficilmente potrà essere risolto. È auspicabile invece che venga catturato insieme alla sua cucciolata per evitare che qualcuno possa fargli del male. Toccherà agli specialisti dei forestali e al servizio veterinario regionale tentare di farlo. E non sarà facile vista la natura sfuggente del felino. Rimane, in Puglia, un altro mistero, quello dell’altro animale di grossa taglia e di colore nero che nei giorni scorsi è stato avvistato più volte in Salento. Un altro serval? Una pantera? O cosa?