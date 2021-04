Al Bano, Primo Aprile e Capitano Ultimo con i sindaci del Mezzogiorno per «Recovery Sud»

Il cantante Al Bano Carrisi, lo scrittore Primo Aprile e non ultimo il Capitano Ultimo, saranno al fianco dei circa 500 sindaci che si sono riuniti nella rete «Recovery Sud» che con una loro delegazione si ritroveranno a Napoli per continuare a chiedere di riequilibrare la distribuzione dei fondi del Recovery Found, stanziati dall’Unione Europea per superare la crisi epidemiologica e permettere le ripartenze. La redistribuzione dei fondi è giudicata insufficiente dai sindaci meridionale. Infatti il piano che sarà presentato alle Camere tra domani e dopodomani, prevede una quota del 37percento dello stanziamento complessivo a favore del Meridione.

I sindici chiedono invece che quella quota sia di gran lunga superiore proprio per annullare le differenze tra Nord e Sud in termini di infrastrutture e di interventi per lo sviluppo. A rappresentare Giovinazzo, nella delegazione di circa 60 sindaci di Sicilia, Calabria, Puglia Campania, Basilicata e Molise, sarà il vicepresidente del Consiglio Comunale Pietro Sifo. È prevista anche la partecipazione dell’Europarlamentare Piernicola Pedicini e la Senatrice Sabrina Ricciardi. A Pedicini l’incarico di presentare, alla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, al vicepresidente Valdis Dombrowski, al commissario per l'Economia Paolo Gentiloni e a Céline Gauer, capo della task force europea per il Recovery, una lettera con la quale si chiede «che le istituzioni europee indichino all'Italia la strada da seguire: investire il 70 per cento delle risorse nel Mezzogiorno».

La manifestazione di Napoli, alle 12 in piazza Plebiscito, sarà aperta dal sindaco partenopeo Luigi De Magistris. Alla delegazione dei sindaci si unisce idealmente il Capitano Ultimo, in veste di assessore regionale in Calabria. Lo fa con un messaggio. «Massima solidarietà alle rivendicazioni ed alle legittime aspirazioni dei sindaci del Mezzogiorno che si battono nell' indifferenza generale per abbattere divari e disuguaglianze che il Recovery Plan deve colmare e che abili faccendieri invece vogliono usare per acuire ancora di più – ha scritto - Il Mezzogiorno ha diritto di essere protagonista del proprio rilancio e del proprio sviluppo e quindi di ottenere le risorse finanziarie che gli spettano. Il mio cuore ed il mio impegno è con tutti quei sindaci che ci mettono la faccia e che rappresentano l'ultimo baluardo della società civile all'opportunismo ed all'avidità dei soliti noti. Non servono autoritarismo e indifferenza, ci vuole dialogo e ascolto, e non ne vediamo».