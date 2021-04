Alle famiglie la facoltà di scegliere le modalità di frequenza di alunni e studenti

«Le istituzioni scolastiche della scuola primaria, della secondaria di primo grado, di secondo grado e CPIA devono garantire la didattica digitale integrata a tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente di adottarla, in luogo dell’attività in presenza». Così recita la nuova ordinanza del presidente Michele Emiliano, la numero 121, in tema di scuola, valida fino alla fine dell’anno scolastico.

Emiliano continua sulla falsa riga di quanto già adottato in precedenza, lasciando cioè facoltà alle famiglie di decidere come far concludere l’anno scolastico ai propri figli. Nessuna riapertura obbligatoria alla frequenza, dunque, anche per le scuole superiori. Evidentemente sulla nuova disposizione di Emiliano ha pesato la ulteriore diffusione del contagio nell’ambiente scolastico, come dichiarato qualche giorno fa.