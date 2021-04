La situazione epidemiologica a Giovinazzo è in miglioramento

La flessione verso il basso della curva epidemica a Giovinazzo è confermata dai dati aggregati diffusi come ogni venerdì dalla Asl Bari. Per la terza settimana consecutiva il numero dei contagiati in città è in discesa. Nella settimana compresa tra il 12 e il 18 aprile i giovinazzesi rimasti contagiati sono stati complessivamente 37, a fronte dei 54 della settimana precedente. Di conseguenza scende anche l’incidenza del virus che per la prima volta dallo svilupparsi della seconda ondata del contagio scende al di sotto della soglia di allerta. Sempre nella settimana presa in considerazione, l’incidenza è al 189,5 per 100mila abitanti contro i 276,6 della settimana precedente.

In discesa sì, ma rimane sempre più alta di qualche punto rispetto alla vicina Molfetta, dove però si registra un aumento dei contagi. In Puglia rimangono 13 i comuni che presentano una incidenza superiore a 250 per 100mila abitanti, questa la soglia critica, con città come Bitonto, Terlizzi e Ruvo che sono ben oltre. Nel report diffuso dalla Asl, spicca il dato di Alberobello, unico comune di tutta la provincia, che nella settimana analizzata non ha riportato nessun contagio.

Sul piano delle vaccinazioni i giovinazzesi che hanno ricevuto almeno una dose sono 5.277. In 1.441 hanno completato il percorso ricevendo anche la seconda dose.