«Organizzazione impeccabile». Così il Generale Figliuolo in visita alla Fiera del Levante

L’organizzazione dell’hub vaccinale nella Fiera del Levante è impeccabile. Almeno secondo quanto ha dichiarato il Generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid, arrivato in Puglia per un sopralluogo e vedere da vicino l’intera macchina messa in campo per fronteggiare l’emergenza sanitaria. «Raramente – ha dichiarato – ho visto un hub vaccinale così organizzato. Ottimo il sistema di chiamata, le configurazioni dei box che facilitano il lavoro del personale e il percorso degli utenti da vaccinare». Nella sua visita il Generale Figliuolo è stato accompagnato dal Presidente della regione, Michele Emiliano, dal capo della Protezione Civile nazionale Fabrizio Curcio, dall’assessore Pierluigi Lopalco, dal direttore generale della Asl di Bari Sanguedolce e dal coordinatore regionale della protezione civile Lerario.

Figliuolo ha voluto seguire da vicino tutte le procedure delle vaccinazioni in atto, dalla sala d’attesa e di accettazione, alla sala di preparazione delle singole dosi fino alla sala per le emergenze. Soddisfatto per il plauso all’organizzazione messa in campo, Sanguedolce ha tenuto a sottolineare di come l’hub della Fiera del Levante sia il centro nevralgico di tutta la campagna vaccinale nella provincia di Bari. «Al momento – ha detto – l’hub ha all’attivo 16mila vaccinazioni ed è destinato ad aumentare la sua capacità di somministrazioni».