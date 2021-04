Ristrutturazione cimitero: Depalma revoca le concessioni di loculi e ossari in abbandono

Il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria della terza zona del cimitero è approvato. Per questo il sindaco Tommaso Depalma ha emesso una ordinanza propedeutica alla ristrutturazione di quella parte del camposanto. L’ordinanza prevede che siano rimosse le sepolture limitatamente alla parte oggetto dei lavori. Le coordinate sono dal loculo 442 al 609, dalla prima a alla sesta campata e gli ossari dal 127 al 174, sempre nelle stesse campate. Di alcuni loculi e ossari è evidente lo stato di abbandono, oppure risultano inutilizzati, altri ancora sono in stato di degrado anche se occupati. Già da diverso tempo sono state emesse ordinanze che imponevano interventi di manutenzione da parte dei privati o per impedire nuove sepolture, ma senza esito. Per questo la nuova ordinanza.