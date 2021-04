A corto di vaccini e i centri comunali rimangono chiusi

Lo sfogo del sindaco Tommaso Depalma questa volta è condivisibile. Mentre tutti indicano nei vaccini l’arma per sconfiggere il Covid, mentre tutti sperano di potersi vaccinare, mentre tutti si attrezzano con centri di vaccinazione comunali, succede che proprio quegli hub, che dovevano servire a dare una sterzata alla campagna, vaccinale rimangono mestamente chiusi. Perché mancano i vaccini, perché non ce ne sono a sufficienza per tutti i centri. Succede a Giovinazzo ma succede anche in altri comuni. «Circa un mese fa ci hanno chiesto di individuare un luogo dove allestire il centro vaccinale – scrive Depalma sulla pagina facebook – Abbiamo proposto il PalaPansini, ma è risultato troppo grande per le quattro postazioni che ci spettano. Abbiamo optato per la palestra della scuola San Giovanni Bosco. È risultata idonea, l’hanno allestita da ormai una settimana e purtroppo rimane chiusa, nessuno è mai venuto a dare l’ok per il via alle vaccinazioni».

Intanto i giovinazzesi che hanno prenotato o che stanno prenotando il loro turno per ricevere il vaccino sono costretti ad andare a Molfetta. Per di più qualcuno che doveva già ricevere la dose è stato rimandato indietro, sempre perché le disponibilità di vaccino sono terminate. I medici di base protestano, gli utenti sono costretti a spostarsi e anche inutilmente il vaccino appare essere un’arma spuntata piuttosto che risolutiva contro la pandemia. Almeno se la situazione così confusionaria dovesse perdurare. Però rimane il balletto delle cifre, quelle relative ai vaccini che arrivano o che arriveranno. Adesso è disponibile anche il Jhonson & Jhonson. 12mila dosi per la Puglia, a sentire il Commissario Straordinario Figliuolo a maggio arriveranno 15milioni di dosi. Intanto i centri comunali rimangono chiusi, però si pensa alle riaperture, non degli hub, ma di centri commerciali e ristoranti.