Scende a 137 il numero dei contagiati a Giovinazzo

C’è uno zero nelle caselle del report sull’andamento del virus a Giovinazzo. È quello dei nuovi contagi, limitatamente però al 15 aprile, data della pubblicazione dell’ultimo bollettino. Ma da 13 scorso altri 31 giovinazzesi hanno contratto il virus. Il numero complessivo dei contagiati per fortuna scende a 137, sono 30 in meno, rispetto al rilevamento precedente, segno che anche in città i provvedimenti restrittivi stanno dando lentamente i risultati sperati. Ci sono stati però altri decessi, almeno un altro, il che porterebbe il numero complessivo delle morti per Covid a 17, dato però mai ufficializzato. Da inizio pandemia i positivi a Giovinazzo sono 1.140, con la curva in discesa sapremo nelle prossime ore quale sia l’incidenza, che, ricordiamo, pone la città, in proporzione, tra quelle più colpite in Puglia, nonostante i numeri non siano elevati.