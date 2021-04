Altri 300mila euro dalla Regione per captare il percolato dalla discarica di San Pietro Pago

In arrivo 300mila euro, stanziati dalla Regione utili per far fronte alle emergenze, come la captazione del percolato, prima di arrivare all’avvio dei lavori per la messa in sicurezza della discarica di San Pietro Pago. La stessa Regione aveva stanziato 4milioni di euro per la realizzazione delle opere utili alla post gestione del sito. La gara d’appalto per l’assegnazione dei lavori, a cura dell’Ager Puglia è attualmente in corso e prevede per i vincitori la continuazione dell’aspirazione del percolato.

«Ringrazio l’assessore all’Ambiente della Regione Puglia, Anna Grazia Maraschio – ha detto il sindaco Tommaso Depalma - per averci ascoltato con grande attenzione e per essersi resa subito disponibile ad avviare un percorso di proficua collaborazione con la nostra Amministrazione. Tutto questo ci fa ben sperare che molto presto insieme supereremo l’ultimo scoglio che è quello di definire tutte le attività successive alla messa di sicurezza di emergenza per arrivare alla definitiva chiusura dei lotti esausti, alla loro rigenerazione e all’avvio della post gestione. Solo allora, potremo mettere davvero mettere la parola fine a questa tragedia noi abbiamo ereditato e per la quale non abbiamo mai smesso di impegnarci con determinazione e piena disponibilità ad accettare i suggerimenti che gli uffici regionali di volta in volta ci hanno fornito con uno spirito di collaborazione veramente ammirevole».