Sono in arrivo nuove forniture di vaccino per i medici di famiglia

Tutta la campagna vaccinale è assoggettata dalla quantità di vaccini disponibili nei centri e quelli destinati ai medici di medicina generale. Per questo da oggi, visto la limitata quantità disponibile del farmaco, la Regione ha deciso di sospendere la vaccinazione «a sportello» per continuare a vaccinare solo chi ha dato la propria adesione attraverso il portale internet o attraverso il numero verde. Almeno per questi pochi giorni. Già mercoledì infatti è attesa una nuova fornitura. È stata sospesa anche la fornitura dei vaccini ai medici di famiglia, a cui sono destinate le dosi che arriveranno con le prossime forniture. Proprio grazie all’impegno dei medici di famiglia, la campana vaccinale ha visto una sostanziale accelerata in questi ultimi giorni, tanto che la Puglia non è più considerata maglia nera per le somministrazioni già effettuate. Nela sola Asl di Bari sono oltre 18mila le somministrazioni già effettuate.