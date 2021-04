Il «rosso» non lascia la Puglia

Si aspetta solo la conferma dal Ministero della Salute. La Puglia rimane in rosso, nonostante i dati complessivi siano in miglioramento. L’Rt, l’indice di trasmissibilità è sotto quota 1, l’incidenza è scesa a 221, quindi sotto la soglia critica, secondo la cabina di regia del Ministero per cui il rischio diventa moderato. Ma a incidere negativamente è la pressione sugli ospedali, in area medica ma soprattutto nelle terapie intensive, con i posti letto che sono saturi al 47percento, oggi un nuovo picco con 283 pazienti ricoverati, contro quel 30percento che è indicato come soglia di sicurezza. Per questo, per un’altra settimana la Puglia rimarrà la zona rossa.