Un numero verde per il Pronto intervento sociale

L’acronimo Pis sta per Pronto intervento sociale. È un servizio che garantisce interventi urgenti 24 ore su 24, e consente di affrontare tempestivamente i bisogni di sopravvivenza di persone in grave situazione di marginalità ed emergenza sociale, per il tempo necessario al superamento del momentaneo stato di bisogno, garantendone la tempestiva risoluzione. Il Pis si rivolge alle donne vittime di violenze, ai senza fissa dimora, persone non autosufficienti, minori e disabili fisici e psichici. Il servizio è stato messo a punto dall’ambito Giovinazzo – Molfetta, le due città che condividono lo stesso Piano di Zona per i Servizi sociali. Per le emergenze è attivo il numero verde gratuito 800.174.272. è possibile rivolgersi al servizio anche attraverso la posta elettronica all’indirizzo pismolfettagiovinazzo@gmail.com.