I dati migliorano, la Puglia ambisce alla zona arancione

Il picco è passato. L’affermazione è dell’assessore alla sanità pugliese Pierluigi Lopalco. Lo ha detto intervenendo in diretta alla trasmissione televisiva «Mattino 5». «I dati- ha detto ancora- dicono che l’Rt in Puglia è inferiore a 1, con una incidenza che scesa al di sotto dei 250 positivi ogni 100mila abitanti. Questo significa che già da lunedì prossimo la regione potrebbe passare a zona rossa ad arancione». Il tasso di occupazione dei posti letto però rimane ancora elevato. ieri si è registrato infatti un nuovo record di posti letto occupati in terapia intensiva, 277, con il numero più alto in Italia per i nuovi ingressi in quei reparti, 34 pazienti. per questo di più si potrà sapere questa sera al termine della consueta conferenza stampa della cabina di regia del Ministero della Salute e la conseguente nuova ordinanza del Ministro Roberto Speranza.

Nel frattempo però Lopalco non è più alla guida della campagna di vaccinazione per la Puglia. Il presidente Michele Emiliano ha inteso affidare la guida di tutta l’organizzazione al capo della Protezione civile regionale, Antonio Mario Lerario. La delibera, firmata tre giorni fa, risponde alle sollecitazioni del commissario straordinario per l’emergenza Covid, il generale Fiugliuolo, e alle contestazioni per una cattiva gestione della macchina organizzativa. A Lerario è affidato il compito di provvedere al coordinamento della logistica, alo stoccaggio dei vaccini, alle sedi vaccinali e alla gestione del personale incaricato alle somministrazioni.