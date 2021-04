Piccola flessione del contagio a Giovinazzo, il virus però circola ancora

A saldo i contagiati a Giovinazzo sono scesi a 167. Il dato è del 13 aprile, ma rispetto al rilevamento precedente, quello del 7 aprile, il virus ha contagiato altri 46 giovinazzesi, con una punta di 23 contagi contati l’11 aprile. Segno che, nonostante il rallentamento, il Covid 19 continua ancora a circolare in città in maniera sostenuta. A guardare nel dettaglio i numeri, al fascia più colpita in questo periodo, rimane quella compresa tra i 40 e i 59 anni d’età. È calato, rispetto alle settimane scorse il contagio tra i minori, soprattutto tra i bambini, così come tra gli ultra ottantenni. Complessivamente da inizio pandemia sono 1109 i giovinazzesi che hanno contratto il virus. Al netto dei decessi, se ne contano 16, ma il numero reale potrebbe essere più alto, i guariti sarebbero 926. Difficile sapere quanti tra i contagiati sono ricoverati in ospedale, così come se ci sono pazienti nelle terapie intensive. Non sono questi dati resi noti.