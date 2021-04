Gli odontoiatri in prima linea nella lotta al Covid

Anche i medici odontoiatri potranno somministrare i vaccini. L’accordo è stato sottoscritto ieri dal Ministero della Salute, la conferenza delle Regioni e l’ordine dei medici. Gli odontoiatri, secondo il protocollo firmato, potranno somministrare i vaccini anche nei loro studi professionali, oltre che negli hub e centri comunali. Va a rafforzarsi così la squadra dei vaccinatori, in particolar modo per la compagna vaccinale di massa in corso. Un aiuto fondamentale per raggiungere gli obiettivi indicati dal Ministero e dal commissario straordinario Figliulo per la somministrazione delle dosi al maggior numero possibile di popolazione e nel breve periodo.

Dopo un breve corso di formazione, necessario per gli odontoiatri, questa categoria professionale potrebbe essere impegnata già a fine settimana ed entrare nella turnazione con gli altri medici. È possibile quindi che anche a Giovinazzo, nel centro vaccinale predisposto nella palestra della scuola San Giovanni Bosco, siano impegnati i medici odontoiatri in alternanza ai medici di base e al personale Asl.